إرتفاع هائل في ثروة إيلون ماسك بعد نجاح مشروعه.. سيارات الأجرة الآلية

ميرنا وليد - بيروت - ارتفعت ثروة الملياردير إيلون ماسك بمقدار 19 مليار دولار في يوم واحد بعد أن أطلقت تيسلا رسميًا خدمة سيارات الأجرة الآلية التي طال انتظارها في أوستن، تكساس.



أصبحت الخدمة، التي تتقاضى رسومًا ثابتة قدرها 4.20 دولارًا للرحلة، متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين يوم الأحد، مما أدى إلى ارتفاع سهم تيسلا بنسبة 8% مع إغلاق يوم الاثنين، معوضًا بذلك بعض خسائره منذ بداية العام.

وهذا الارتفاع رفع صافي ثروة ماسك إلى 385 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، مما جعله يتقدم بثبات على منافسين مثل مارك زوكربيرج وجيف بيزوس.