شكرا لقرائتكم خبر عن روبى لـ"الخليج 365": أحببتُ دوري في "إخواتى" وتجربة الكواليس كانت عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روبى عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أخواتى"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، مؤكدةً أنها استمتعت بالعمل وتفاعل الجمهور الإيجابي معه.وقالت روبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا حبيت مسلسل "إخواتى" جدًا، ورد فعل الجمهور الطيب أسعدنى كثيرًا"، مضيفةً أن أجواء الكواليس كانت مميزة ومليئة بالدفء العائلي: "سعدت بكواليس المسلسل اللي كان عبارة عن تجمع أسرى حقيقي".



مسلسل اخواتى

يذكر أن مسلسل "أخواتى" لاقى نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، حيث قدّم قصة إنسانية تطرقت لعلاقات الأخوة والتعقيدات العائلية، بمشاركة نخبة من الممثلين.وتُعد تجربة روبى في العمل إضافة جديدة لمسيرتها الفنية، التي تشهد تنوعًا بين الأدوار الدرامية والكوميدية، مما يعكس قدرتها على تجسيد الشخصيات المتباينة بمهارة

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر"