خطأ طبي وتدهور في الحالة الصحية لفنانة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عن استيائها الشديد، بسبب تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي، وفي تفاصيل ما كتبته :"هل ينفع طبيب يكتب روشتة علاج كله كورتيزون بدون إعلام المريض إنه هياخد دواء فيه كورتيزون؟ أنا رايحة المستشفى يوم السبت عيني فيها قطع في الملتحمة بمقدار 1.

5 مل النهاردة تخطى 3.5 مل، والتهاب شديد وحساسية بسبب إني كان مكتوبلي قطرة ومرهم الأتنين كورتيزون وأنا متقاليش إنهم كورتيزون".

وتابعت:"أنا من الحالات النادرة اللي عندها حساسية ضد الكورتيزون، والنتيجة إني إحتمال أعمل عملية وأشيل جزء من الملتحمة تضرر وإنتفخ وأخيط وللأسف مش شايفة بيها كويس، طبعًا غير ألم رهيب وعيني بتزداد سوء ومستنية قرار الدكتور الإستشاري بكره الصبح، ده أنا لما بروح لدكتور جلدية وبيكتب على كريم قبل ما يكتبه بيقولي إنه فيه كورتيزون".