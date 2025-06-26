محمد رمضان رفض عرضاً ب 4 مليون دولار .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يرد فيه على ما قيل عن غيابه عن الدراما بسبب ارتفاع أجره كثيراً.



وقال رمضان:"آخر عرض جالي في الدراما كان من أسبوع بـ 4 مليون دولار، وده رقم عمري ما طلبته، ومع ذلك رفضته علشان مركز في السينما، وبالتحديد الفيلم اللي بعد "أسد"، لأنه أصعب من أسد."

وتابع مروجاً لأغنيته الجديدة أيضاً:"ده كان توضيح وحق الرد، وكل سنة وأنتم طيبين، وأغنية "الجو حلو" نزلت من ساعتين، يارب تعجبكم".