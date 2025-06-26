ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يرد فيه على ما قيل عن غيابه عن الدراما بسبب ارتفاع أجره كثيراً.
وقال رمضان:"آخر عرض جالي في الدراما كان من أسبوع بـ 4 مليون دولار، وده رقم عمري ما طلبته، ومع ذلك رفضته علشان مركز في السينما، وبالتحديد الفيلم اللي بعد "أسد"، لأنه أصعب من أسد."
وتابع مروجاً لأغنيته الجديدة أيضاً:"ده كان توضيح وحق الرد، وكل سنة وأنتم طيبين، وأغنية "الجو حلو" نزلت من ساعتين، يارب تعجبكم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان رفض عرضاً ب 4 مليون دولار .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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