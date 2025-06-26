فراس حليمة: راغب علامة الأذكى وهذا ما لا تعرفونه عن علاقة نجوى كرم ونوال الزغبي

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الإعلامي فراس حليمة ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".

في الجزء الثاني من الحلقة، تحدث فراس عن الفنان فارس كرم، مشيرًا إلى أنه نجم مختلف ومميز، وأن ما قدمه على الساحة الفنية لم يتمكن غيره من تقديمه. وأكد أن هذا العام هو عام العودة التي يستحقها فارس.

كما تطرق إلى الخلاف الذي وقع بين فارس كرم والفنانة ميريام فارس، موضحًا أن ميريام أخطأت بحقه، لكن رد فارس القاسي عليها جعل الناس ينسون فعلتها، وأعرب عن رفضه لطريقة الرد، واصفًا إياها بـ"الكارثية".

وعلّق أيضاً على الخلاف بين الفنان فارس إسكندر والفنانة صفاء سلطان، مؤكدًا أنه يحب إسكندر كثيرًا، وهناك "خبز وملح" بينهما، لكنه رأى أن صفاء هي صاحبة الحق في هذا الخلاف.

وتحدث فراس عن ألبوم الفنانة نوال الزغبي الجديد، كاشفًا أنه سيكون مختلفًا في مسيرتها الفنية، من حيث اختيار الأغاني والعودة إلى اللون الموسيقي الذي يحبّه الناس. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تختار فيها نوال أن يكون عنوان ألبومها مستوحى من اسم أغنية لبنانية، واصفًا خطوتها بـ"المجازفة الكبيرة"، خصوصًا أنها طرحت الألبوم في وقت صعب، ومن إنتاجها الشخصي، إلى جانب استخدامها للذكاء الاصطناعي بطريقة جديدة في أول كليب رومانسي من الألبوم.

أما عن الفنانة نجوى كرم، فأكد أن وهجها عاد بقوة من خلال أغنية "يلعن البعد" التي أخذت حقها بعد فترة من إصدارها، مشيرًا إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في تحضير ألبومها الجديد.

وأضاف أن نوال الزغبي ونجوى كرم شكلتا معًا ذاكرة جيل التسعينات الفنية، داعيًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوقف عن المقارنة بينهما، وكشف عن كواليس مميزة لا يعرفها أحد عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وعن الفنانة كارول سماحة، قال فراس إنها مرّت بفترات صعبة، لكنها "إنسانة جبّارة وفنانة حقيقية"، متمنيًا لها المزيد من النجاحات في المستقبل.

كما تحدث عن الفنان فضل شاكر ونجاح أغنيته "أحلى رسمة"، مشيرًا إلى أن الجمهور ذاكرته قصيرة ويندمج مع الأعمال الجميلة، مؤكداً أن أعمال فضل الأخيرة ناجحة جداً.

وختم فراس حديثه بالإشارة إلى أنه تعلّم الكثير من الفنان وليد توفيق، وأشاد بأغنية الفنان عاصي الحلاني الجديدة "الحق علينا"، لكنه اعتبر أن الفنان راغب علامة هو الأذكى في إدارة مسيرته الفنية، مشيدًا بمسيرته الممتدة لأكثر من 40 سنة، وواصفًا إياه بـ"الصورة الجميلة للبنان".