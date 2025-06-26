 رابح صقر يلهب حماس جمهوره بصورة مع تامر حسني ويعلق: مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 10:23 صباحاً - ألهب النجم رابح صقر، حماس جمهوره ومحبيه عقب قيامه بنشر صورة تجمه بـ " نجم الجيل" الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية على " انستغرام".
أغنية "حبيبي تقلان" طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.
وحملت الأغنية في طيات معانيها طابعاً رومانسياً، اعتمد على لغة العتاب واللوم للحبيب. وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "حبيبي تقلان ولا سائل فيا. بقاله أيام مسألش عليا. من يومها ما جالي نوم ولا بتغمض عينيا".
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ما الذي يجمع رابح صقر بـ تامر حسني؟وجاء التعليق الذي أرفقه "صقر الأغنية الخليجية" الفنان رابح صقر بالصورة محيراً ، إذ اكتفى بكتابة كلمة واحدة وهى "مفاجأة"، ومعها فتح باب التخمينات أمام متابعيه حول طبيعة العمل الفني الذي سوف يجمعهما، هل ديو غنائي جديد، أم سيكون مشاركة غنائية في احدى حفلاتهما ؟
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A post shared by رابح صقر Rabeh Saqer (@rabehsaqer)
حفل غنائي لـ رابح صقريذكر، أن الفنان رابح صقر أحيا خلال الفترة الماضية، حفلًا غنائيًا ناجحًا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث قدم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة والتي أدخلت الحضور في حالة من الطرب بعد انسجامهم مع صوته وموسيقى فرقته التي رافقته في الحفل.
نشاط فني لـ تامر حسنيعلى جانب آخر يعيش الفنان تامر حسني حالة من النشاط الفني، إذ يعرض له حالياً أحدث أفلامه "ريستارت" بدور السينما، محققاً من خلاله إيرادات مرتفقة في شباك التذاكر، هذا إلى جانب طرحه مجموعة من الأغاني الجديدة أبرزها الديو الغنائي الذي جمعه بالمطرب الشامي وحمل عنوان "ملكة جمال الكون"، بالاضافة لطرحه أغنية " حبيبي تقلان" وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "لينا معاد"، والمنتظر طرح أغانيه تباعاً بطريقة "السينغل".
أغنية "حبيبي تقلان" طرحها تامر بطريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع الموزع العالمي علي فتح الله؛ حيث تم تصويره في مواقع متعددة، أبرزها سفح الأهرامات.
وحملت الأغنية في طيات معانيها طابعاً رومانسياً، اعتمد على لغة العتاب واللوم للحبيب. وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "حبيبي تقلان ولا سائل فيا. بقاله أيام مسألش عليا. من يومها ما جالي نوم ولا بتغمض عينيا".
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