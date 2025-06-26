نقابة المهن السينمائية تنعى عماد محرم

ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة المهن السينمائية الممثل المصري عماد محرم، الذي توفي يوم أمس عن عمر 74، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور في حالته الصحية في الفترة الأخيرة.



وكتبت النقابة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الفنان عماد محرم يمثل أحد أهم الفنانين المؤثرين حيث بدأ رحلته من الصفر وكانت له طلته المميزة وأداء فني مميز، وله تجارب في مجال الإنتاج الفني، وشارك كبار النجوم أعمالهم التليفزيونية والسينمائية، وقدم ما يزيد عن 60 عملا كان آخرها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام."