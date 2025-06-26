بعد طلاقه .. صور لأحمد السقا مع فتاة حسناء وجدل كبير

ميرنا وليد - بيروت - شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صور ومقاطع فيديو من احتفال المصورة شيرين شيحة بعيد ميلادها، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الممثل أحمد السقا.



شيرين شيحة نشرت صوراً من أجواء الاحتفال عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث ظهر إلى جانبها كل من الممثل أحمد السقا، والممثل نور النبوي، والمخرج عمرو سلامة، وعدد من الشخصيات الفنية الأخرى. وقد أثارت هذه الصور والمقاطع تفاعلاً واسعًا، خاصة تلك التي ظهر فيها السقا بشكل لافت إلى جانبها بعد طلاقه من الإعلامية مها الصغير.

وفي تطور لاحق، لاحظ المتابعون أن شيرين شيحة قامت بحذف المنشور الذي تضمن صور عيد ميلادها بعد ساعات قليلة من نشره. وقد رجّح البعض أن السبب وراء ذلك يعود إلى التعليقات الكثيفة التي تلقتها الصور وتحديداً صورها مع السقا.