شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. إجابات مضحكة لحسن مصطفى في حوار صحفي ساخر والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى بحس كوميدى خاص، ونكهة فنية مميزة، رغم وجوده ما بين عمالقة الكوميديا فى الفترة الزمنية التي عمل فيها بالفن، حيث لمع حسن مصطفى منذ منتصف الستينات، بأفلام جادة، وقبلها، قدم العديد من المسرحيات، إلا أنه الأعمال التي قدمها مع الفنان فؤاد المهندس، تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، وظل فى تلك المنطقة الفنية، حتى مرحلة السبعينيات والثمانينيات، وهى الحقبة التي شهدت صعود نجوم الكوميديا عادل إمام وسمير غانم وسعيد صالح ويونس شلبى.

اليوم، تمر الذكرى الـ 94 لميلاد الفنان الكبير حسن مصطفى، صاحب الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المميزة، والذى كان آخر أعمال السينمائية فيلم "بنات العم"، الذى ظهر به كضيف شرف.

الفنان حسن مصطفى، أجرى حوارا كوميديا مع الكاتب مدحت عيسوى، بكتاب "كوميديا النجوم"، وهو الكتاب الذى يجمع مجموعة من الحوارات مع نجوم ونجمات المجتمع المصرى، إلى نص الحوار :

الفنان حسن مصطفى لو أعطيتك كيلو فسيخ لمن تهديه؟

• إلى معامل وزارة الصحة

ماذا ينقص مسرحيات القطاع العام؟

• ينقصها عقلية منتج القطاع الخاص

تضاربت الاقوال حول تقديمك لبرنامج من غير كلام فما رأيك؟

• أنا تبع الأغلبية

صفة تتمنى أن تتخلى عنها الفنانة ميمى جمال ؟

• حبها الزائد للفن ومشاهدة الفيديو بالليل

دلائل الغباء ثلاثة العناد، والغرور والتشبث بالرأى فما دلائل الغباء فى نظرك ؟

• والانانية أيضا

أين اختفى الضحك ؟

• خلف وزارة المالية

ضع معانى لهذه الاسماء: ميمى جمال يونس شلبی اسعاد يونس ؟

• میمی جمال حیاتی ویونس شلبى ظل خفيف يتوه فى زحام النصوص وإسعاد يونس الكتابة والصحافة يبعدانك عن التمثيل

موقف كوميدى فى حياتك ؟

• عندما كنت أصور فيلم فى استوديو النحاس ودخلت الحجرة الخاصة بى لكى أغير ملابسى ونظرا لأنى كنت مجهد فقد شدنى النوم ونسوا أنى بالداخل وأغلقوا الإستوديو واستيقظت فى الثالثة صباحا وصحت أنادى على حارس الإستوديو فى جو من الظلام ولا حياة لمن تنادى

حكمتك المفضلة ؟

• الكدابين أوى!!

نوع طعام تحبه وتكرهه ميمى جمال ؟

• أحب الفراخ المسلوقة

لو كان عندك عمارة بدون أسانسير من عشر طوابق فمن يسكن فى الطابق الثالث والطابق العاشر من الفناين؟

• الدور الثالث للتليفزيون والعاشر لسيد زيان علشان صحته كويسة

كيف يمكن خفض سعر البنزين ؟

• أن يجعلوا السيارة تمشى بواحد سلندر