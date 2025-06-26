شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يطمئن جمهوره بعد العملية الجراحية: حالتي الصحية جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان محمد الحلو جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تعافى تمامًا بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم، ويشعر الآن بتحسن كبير.

وأضاف الحلو: "الحمد لله أنا بخير، وعاودت حياتي بشكل طبيعي. وحشتوني جدًا، وبإذن الله انتظروني قريبًا في أعمال فنية جديدة".

من ناحية أخرى علق النجم محمد الحلو والذى شارك فى تقديم أوبريت "الحلم العربى"، من خلال الخليج 365 قائلا إن الأوبريت كان بمثابة حلما تحقق وحقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن جميع الفنانين الذين شاركوا فيه كانوا حريصين على دعم القضية الفلسطينية من خلال هذا العمل.

وأوضح الحلو في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه لم يتقاضَ هو ولا باقى المشاركين أى أجر نظير المشاركة في الأوبريت، حتى خلال السفر إلى أبو ظبي لتسجيله، مؤكدًا أن العمل تجاوز حدود العالم العربي ولاقى صدى عالميًا، بفضل صدقه وقيمته النبيلة في دعم فلسطين.

يعد المطرب محمد الحلو، من أهم مطربى جيله فقد كان لصوته القوي وإحساسه العميق دور بارز في إضفاء لمسة درامية خاصة على المسلسلات التي شارك في غناء تتراتها، ومن أبرز أعماله، "ليالي الحلمية" والتى تعد أكثر التترات شهرة، حيث حمل صوت الحلو معاني الشجن والحنين إلى الماضي، بألحان الموسيقار ميشيل المصري وكلمات سيد حجاب، وتتر مسلسل زيزينيا الذي جسد أجواء الإسكندرية في النصف الأول من القرن العشرين، وعكس صوت الحلو روح الزمن الجميل، وغيرها من أغنيات تتراته الجميلة.