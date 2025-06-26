شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. أحمد عدوية يشرح معنى "السح الدح امبو" و"قرقشندی" والان مع تفاصيل الخبر

يظل المطرب الشعبى الراحل أحمد عدوية حالة استثنائية فى الغناء الشعبى المصرى، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة مميزة فى قلوب المستمعين المصريين، بل وربما المستمعين فى كل أنحاء العالم العربى، حيث تميز بقدرته على غناء كلمات دارجة فى الشارع المصرى، وبألحان استهوت المستمعين، وهو ما جعله يتربع على عرش الغناء الشعبى فى مصر فى السبعينيات والثمانينيات، فضلا عن أفلامه السينمائية التى كان يغنى فيها.



أحمد عدوية

بمناسبة ذكرى ميلاده الـ80، التى تحل اليوم 26 يونيو، ننشر حوارا للنجم الراحل أحمد عدوية، كان الإعلامى الشهير طارق حبيب، قد أجراه معه فى فترة تألقه، حيث سأله حبيب عن اختيار كلمات أغنياته، ومن أين يأتى بها، وكيف يقوم بغناء هذه الكلمات، والتى تعتبر دارجة، ولكن وجودها ضمن سياق غنائى، كان يحتاج لمجهود كبير فى الكتابة.

الإعلامى طارق حبيب سأل فى حواره مع أحمد عدوية، الذى جاء ضمن كتاب "هؤلاء.. من الألف للياء"، عن كلمات أغانيه، وتحديدا "السح الدح إمبوه"، حيث قال موجها سؤاله لعدوية: طيب لما قلت "شيلوا الواد من الأرض" هل دى فيها معانى أو فيها فكر أو فيها أى حاجة؟.

ليرد عدوية قائلا: "شيلوا الواد من الأرض.. الواد عطشان إسقوه".. جملة كنت أدلل بيها الطفل.. يعني قيلت وأنا صغير .. كانت الله يرحمها أمي تخوفني بكلمة السح .. السح يعنى ده وحش.. الدح يعنى ده حلو.. وإمبو یعنی ده مية .. كلنا بنقول إمبوه.. فالسح ادح امبوه .. الواد طالع لأبوه.. يا عيني الواد بيعيط ان كان عطشان اسقوه .. شيلوا الواد من الأرض الواد نايم صحوه.. ودى كان معناها جميل جداً كنت بأخاطب بيها الطفل سنة 70.

فعاود الإعلامي طارق حبيب سؤاله بشأن قرقشندی دبح کبشه، حيث قال عدوية: "قرقشندی دبح کبشه ... يا محلى مرقة لحم كبشه ... عکشه فرکش... نکش طنش .. قفشه اقلش".. هو برضه ده مثل شعبي زمان كانوا بيقولوه.. زی صح يا خروف نطح، كنا بنقعد واحنا صغيرين في المدرسة نقول فوازير وحاجات كده فكلمة "قرقشندى" هى الجزار .. كبشه اللي هو الخروف .. فالقرقشندى مسك الخروف .. عكشه وفركش.. نكشه وطنش قلشه یعنی ذبحه واقلش.. يا محلى مرقة اللى هى المرقة والشربة واللحمة".

أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، وكان من أبرز المطربين الشعبيين في مصر خلال فترة السبعينيات، وله العديد من الأغاني الشهيرة مثل "السح الدح امبو" و"زحمة يا دنيا زحمة"، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية.