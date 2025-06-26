شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص لـ"فى عز الضهر": بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نور عمرو دياب على تهنئة والدها الفنان الكبير عمرو دياب على ألبومه الجديد "ابتدينا" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على كل المنصات الموسيقية، حيث نشرت البرومو التشويقى للألبوم عبر خاصية "الاستورى" على حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "أنا أحبك".



نور عمرو دياب

يأتى ذلك بعد الجدل الكبير الذى أثارته نور عمرو دياب مؤخرا بعد ما شاركت في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، بطولة والدتها شيرين رضا، وعندما تحدث إليها أحد الأشخاص عن إتقانها للغة العربية فهي في النهاية ابنة عمرو دياب، لترد عليه: "أنا بنت شيرين رضا"، مما أثار الكثير من الجدل حول حديثها بهذا الشكل عن والدها.

وحرص عمرو دياب على نشر عدد من الصور التى تجمعه بشعراء وملحنين ألبومه الجديد عبر حسابه على "فيس بوك"، أثناء عملهما على أغنيات الألبوم، وكان من أبرز الحاضرين الملحن عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية الأخيرة، فضلا عن إعادة التعاون بينهما مجددا بعد تصالحهما الأخير.

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.