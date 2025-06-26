شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة عن صورتها المتداولة مع عادل إمام: ليست حقيقية وملعوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النجمة لبلبة حقيقة الصورة المتداولة التى تجمعها بالنجم عادل إمام من أحد شوارع القاهرة، مشيرة إلى أنها صورة مفبركة وغير حقيقية، حيث إن شكلهما فى الصورة متغير كثيرا وأنهما لم يتصورا تلك الصورة أبدا.

وقالت لبلبة فى تصريح لـ"الخليج 365": "الحقيقة إن دا مش شكلى ولا دى صورة الأستاذ الفنان الكبير عادل إمام، والصورة ملعوب فيها وأنا مش ده شكلى ولا ده شعرى ولا دى حواجبى، ولا دى صورة الأستاذ، دا عنده أجمل عيون".

وتابعت: "أنا بقالى حوالى 3 أسابيع فى الفيوم أصلا كنت بصور فيلم بروفة فرح، وما اتصورتش مع الأستاذ الصورة دى خالص".

وكانت آخر أعمال عادل إمام مسلسل فلانتينو الذي نافس به في دراما رمضان 2020، وشاركه بطولته: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

أما آخر أعمال الفنانة لبلبة فيلم عصابة الماكس، وشاركها بطولته: أحمد فهمى، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.