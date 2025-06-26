ظهور حديث لعادل إمام مع لبلبة في القاهرة .. ما حقيقة الأمر ؟

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ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الممثل المصري عادل إمام والممثلة المصرية لبلبة، زُعم أنها التُقطت لهما ليلاً في أحد شوارع القاهرة.
إلا أن التحريات أكدت أن الصورة مفبركة ومعدّلة رقمياً، حيث جرى التلاعب بها باستخدام تقنيات المونتاج، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور حول صحتها وهدف نشرها.
عادل إمام ولبلبة شكّلا واحدًا من أنجح الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، وامتدت شراكتهما الفنية لعقود، حيث جمعتهما كيمياء فريدة انعكست على الشاشة في عدد كبير من الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات السينما.
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