أحمد السقا متهم بالاعتداء على طليقته مها الصغير وسائقها

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الإعلامية المصري مها الصغير بلاغًا رسميًا إلى قسم شرطة أول أكتوبر، تتهم فيه طليقها الممثل المصري أحمد السقا بالاعتداء عليها وعلى سائقها بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة في مدينة 6 أكتوبر.



وبحسب ما ورد في المحضر، أوضحت مها الصغير أن السقا طاردها بسيارته أثناء تواجدها برفقة سائقها، وقطع عليهما الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق لمحاولة تفاديه والاستمرار في السير. إلا أن الواقعة تطورت، حيث اتهمته بالاعتداء عليها جسديًا، ثم ضرب السائق عندما تدخل لتهدئة الموقف.

كما تضمن البلاغ اتهامات باستخدام ألفاظ نابية وتهديدات لفظية أثناء الواقعة، ما دفع الطرفين إلى اللجوء للقسم لتحرير المحضر وتوثيق ما جرى.

وقد بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث من المقرر الاستماع لأقوال الطرفين وعدد من الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.