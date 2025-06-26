نسقي إطلالاتك المونوكروم بأسلوب الملكة رانيا الفخم

ميرنا وليد - بيروت - تتميّز الملكة رانيا دائماً بأناقتها اللافتة، خاصة عند اعتمادها صيحة المونوكروم، حيث تنسّق أزياءها وإكسسواراتها بلون واحد أو بتدرجات متقاربة. وتختار تصاميم محتشمة بقصّات أنثوية تبرز ذوقها الرفيع. أبرز إطلالاتها المونوكروم: الأصفر: فستان من Oscar de la Renta وحذاء مطابق من Aquazzura في عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، عكس شخصيّتها المرحة والأنيقة. الأسود: بدلة أنيقة خلال لقاء مع سيدات الأعمال، جمعت بين الرقي والقوة. الزهري الشاحب: تنسيق أنثوي وناعم خلال زيارة دينية، شمل بنطالاً فضفاضًا وقميصًا حريريًا. الرمادي: بدلة مميزة في بلفاست أبرزت الأنوثة بأسلوب عصري، مع لمسة شبابية ببلوزة بيضاء. النيلي: بدلة ذات تصميم لافت مع بنطال بفتحتين، أظهرت فيها أسلوبها العصري المتجدد. إطلالات الملكة رانيا تثبت مرة بعد أخرى مكانتها كرمز للأناقة والتميّز في عالم الموضة.

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