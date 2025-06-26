عمرو دياب يكشف عن تحضيرات أغنية ابتدينا .. هكذا كانت الأجواء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - احتل النجم عمرو دياب ترند منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الترويج لأحداث أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان " ابتدينا"، هذا الأمر أدخل البهجة لقلوب محبيه في كافة أنحاء الوطن العربي الذين عبروا عن حماسهم الشديد لأغاني ألبوم "الهضبة" الجديد.

كواليس أغنية "ابتدينا"

ولم يكتف الفنان عمرو دياب بهذا الأمر، بل حرص على نشر مجموعة صور جديدة من كواليس وتحضيرات أغنية "ابتدينا" من داخل استديو مهندس الصوت أمير محروس، ظهر فيها برفقة الملحن عمرو مصطفى ، والشاعر تامر حسين ، معلقاً " ابتدينا".

ولعل ما ميز هذه الصور هى أجواء البهجة التي سيطرت على كل من تواجد بها، ولاسيما عمرو مصطفى الذي ارتسمت على ملامح وجهه الفرحة بصورة كبيرة.



تعاون بعض غياب

ويأتي تعاون " الهضبة" مع الملحن عمرو مصطفى في أغنية " ابتدينا" بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، و كان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها، متمنيًا له الشفاء العاجل.

كما يتعاون عمرو مصطفى مع عمرو دياب في ألبومه الجديد بأغنية ثانية ستحمل الكثير من المفاجآت لجمهور النجمين وهي من من كلمات تامر حسين أيضًا، وتوزيع أسامة الهندي.

الجدير بالذكر أن آخر تعاون جمع الهضبة وعمرو مصطفى كان في 2019 بأغنية "باين حبيت"، "يتعلموا"، وسبقهم العديد من الأغاني الناجحة منها: "خليك فاكرني"، "ليلى نهاري"، "قصاد عيني"، " بقدم قلبي"، وغيرها.

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ألبوم عمرو دياب 2025‏

ويضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ‏منهم أسماء سبق وتعاون معه كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء ‏الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.‏

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