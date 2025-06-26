وسط الأصدقاء والمقربين.. مفيدة شيحة تحتفل بليلة حناء ابنتها

لقطات من حفل الحناء

حفل حناء ابنة مفيدة شيحة- الصورة من حساب بوسي شلبي على إنستغرام

ديكور من حفل حناء ابنة مفيدة شيحة استعانت فيه بصورة من عقد القران- الصورة من حساب بوسي شلبي على إنستغرام

الاحتفال بعقد القران

View this post on Instagram A post shared by Mofida Shiha - مفيدة شيحة (@mofidashihaofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بليلة حناء ابنتها منة ليلة أمس، وذلك في حفل بسيط حضره عدد من العائلة والأصدقاء المقربين فقط، منهما صديقتا مفيدة شيحة بوسي شلبي ودعاء فاروق.أقيم الحفل في منزل مفيدة شيحة بمدينة الشيخ زايد، وحرصت على تزيين المنزل بديكورات لامعة تناسب أجواء الاحتفال بالإضافة إلى صور مميزة جمعت مفيدة بابنتها كان من بينها صور جمعتهما من عقد القران الذي أقيم العام الماضي، وارتدت مفيدة وابنتها ملابس بيضاء تتناسب مع أجواء الحفل.تم تداول عدد كبير من الصور الخاصة بالحفل عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا المختلفة، وأبدى محبو مفيدة شيحة سعادتهم بهذه المناسبة وتمنوا لابنتها حياة سعيدة وهادئة، ومن المقرر أن يتم الاحتفال بالزفاف خلال الأيام القادمة في واحد من الفنادق الفخمة.الجدير بالذكر أن مفيدة شيحة احتفلت خلال العام الماضي بعقد قران ابنتها منة في حفل مميز أقيم في قلعة صلاح الدين الأيوبي وحضره عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي، وظهرت مفيدة خلال الحفل وهي متأثرة برؤية ابنتها وهي عروس، وتم التقاط العديد من الصور والمقاطع المصورة لهما خلال الحفل.ظهرت مفيدة في الحفل وهي ترقص مع ابنتها بطريقة عفوية مليئة بالمشاعر، على نغمات أغنية أمورتي الحلوة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح.ونشرت مفيدة شيحة المقطع عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت تعليقًا على المقطع وقالت فيه: "حبيبة أمها حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وحياتي كلها". وتفاعل الجمهور مع هذا المقطع ولاقى الكثير من إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات التي تتمنى لابنتها حياة زوجية سعيدة".قد يعجبك مفيدة شيحة تكشف سبب قطع فستان ابنتها في عقد قرانهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»