سعد الصغير يحتفل بتخرج ابنته من الجامعة

سعد الصغير يحتفل بتخرج ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - احتفل الفنان سعد الصغير بتخرج ابنته "منة الله" من كلية الهندسة خلال الساعات الماضية.أعرب سعد الصغير عن سعادته بتخرج ابنته وشارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمجموعة صور تجمعهما من حفل التخرج، وكتب تعليقًا على الصور قال فيه "حبيبة قلب بابا، وش السعد عليا، ألف مبروك يا حبيبتي، وأشوفك أحسن حد في الدنيا يا رب، المهندسة منة الله سعد".تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وتقدموا بالتهاني لسعد الصغير وابنته، وأشاد الكثير منهم بجمالها وأناقتها.



الجدير بالذكر أن سعد الصغير طرح خلال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "رجعتلكوا بعد غياب"، التي تشهد عودة قوية له، وهي من توزيع موسيقي وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.

مواقف إنسانية لسعد الصغير

يشار إلى أن سعد الصغير يتميز بمواقفة الإنسانية ودعمه للجميع مما يجعله يحظى بحب عدد كبير من الجمهور، فمؤخرا أوفى بوعده لأرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، حيث أرسل لها مبلغا ماليًا في عيد الأضحى ضمن مبادرة إنسانية لدعم أسرته بعد الوفاة، مؤكدًا استمرار المبادرة لأي شخص يطلب من الدعم والمساعدة.من جهه أخرى كان سعد الصغير قد تدخل لحل خلاف المطربة بوسي ووالدها الراحل، وعلى الرغم من رفض بوسي لكل محاولات الصلح وإصرارها على تجاهل والدها، لكنه أصر على الاهتمام به وتولى رعايته حتى وقت رحيله.

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