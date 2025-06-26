العائلة المالكة الأردنية تتوجه بالتهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة رأس السنة الهجرية

تهنئة العائلة المالكة في الأردن برأس السنة الهجرية

منشور الملك عبدالله على خاصية القصص القصيرة في الحساب الرسمي للعائلة الهاشمية على إنستغرام بمناسبة رأس السنة الهجرية

منشور الأمير الحسين عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على انستغرام بمناسبة رأس السنة الهجرية

يوم الجلوس الملكي السادس والعشرون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - هنأت العائلة المالكة الأردنية مساء أمس الأمة الإسلامية والعالم العربي بحلول رأس السنة الهجرية، ويوافق اليوم 1 محرم 1447هجريًا، وذلك من خلال منشورات مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت التهاني محمّلة برسائل الدعاء بعام هجري جديد يحمل الخير والسلام للجميع، في تقليد سنوي تحرص العائلة الهاشمية على الحفاظ عليه.ونشرت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على "إكس": "سنة هجرية مباركة، نسأل الله أن تكون بداية لهجرة كل ما يثقل أرواحنا، وعودة لما يطمئن قلوبنا". وحظي منشور الملكة بتفاعل واسع في ساعات قليلة.بينما نشر الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن صورة تهنئة بالعام الهجري الجديد على خاصية القصص القصيرة في الحساب الرسمي للعائلة الهاشمية على إنستغرام وجاء التعليق فيها "عام هجري مبارك"..وكذلك الأمير حسين بن عبدالله، ولي عهد الأردن، نشر صورة تهنئة، عبر خاصية القصص عبر حسابه على إنستغرام، وجاء التعليق عليها كالتالي: "عام هجري مبارك. جعله الله مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام".وكانت قد احتفلت المملكة الهاشمية في 9 يونيو من الشهر الجاري، الذكرى السادسة العشرون ليوم الجلوس الملكي لملك الأردن، ولهذه المناسبة هنأ الديوان الملكي الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوم الجلوس عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.قال الديوان الملكي في منشور على حسابه الرسمي على "اكس" وانستغرام: "في يوم الجلوس⁩ الملكي السادس والعشرين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بهذه المناسبة العزيزة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويديمه سندا للوطن ولقضايا الأمة. كل عام والوطن والقائد بألف خير".كما تلقى الملك عبدالله الثاني العديد من التهنئات من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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