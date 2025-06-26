محمد رمضان يهنئ جمهوره بالسنة الهجرية الجديدة ويعلق على شائعات غيابه عن الدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 02:53 مساءً - بث الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، هنأ من خلاله جمهوره بحلول السنة الهجرية الجديدة، متمنياً لهم دوام الصحة والسلامة، وأكد رمضان في رسالته أن غيابه عن الموسم الدرامي الحالي لا علاقة له بأي مطالب مادية، نافياً ما تردد بشأن تقاضيه أجوراً مرتفعة.

فيلم "أسد" وراء الابتعاد

وأوضح الفنان محمد رمضان أن السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن الأعمال الدرامية في الموسم الحالي يعود إلى انشغاله الكامل بفيلمه السينمائي الجديد "أسد"، مشيراً إلى أن التحضير لهذا العمل استغرق وقتاً طويلاً، سواء في مراحل الإعداد أو التصوير،

واستطرد قائلاً: "عندما يشاهد الجمهور الفيلم قريبًا، سيدرك تمامًا أن هذا العمل استحق كل هذا التفرغ".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

أحداث فيلم " أسد"

تقع أحداث فيلم "أسد" في عام 1280 خلال عهد المماليك، ويروي قصة "علي بن محمد الفارسي" الذي يقود ثورة العبيد ضد الجيش العباسي، ويجمع العمل بين الدراما التاريخية ومشاهد الحركة، إضافة لقصة حب نشأت بين البطل وأميرة أجنبية يشارك في البطولة إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم البارزين: رزان جمّال (بدور الأميرة)، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، كامل الباشا، ومحمود السراج، وآخرون.

https://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJek43TsH7O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال رمضان الدرامية

يذكرأن آخر عمل درامي قدمه محمد رمضان كان مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان 2023، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً وشارك فيه نخبة من النجوم مثل هالة صدقي، مي كساب، وزينة، من إخراج وتأليف محمد سامي.

ودارت أحداث المسلسل، في إطار درامي اجتماعي تتخلله لمحات من التشويق والصراع العائلي. يجسّد محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، رجل ثري يعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة، ويملك عدة شركات مقاولات، لكنه لا يزال متمسكاً بجذوره الشعبية. .

حيث يعيش جعفر حياة معقدة رغم امتلاكه للمال والسلطة، إذ يعاني من فقدان ابنه الذي تم اختطافه منذ سنوات، وتحول هذا الحدث إلى جرح عميق يطارده ويؤثر على قراراته، يتزوج من أربع نساء في وقتٍ واحد، ما يخلق توترات وصراعات بين الزوجات داخل الأسرة، وتزداد الأمور تعقيداً مع دخول شخصيات جديدة تخفي نوايا خبيثة، وتنكشف أسرار ماضيه التي تهدد استقرار العائلة.

المسلسل يطرح قضايا متشابكة تتعلّق بالخيانة، والحب، والانتقام، والبحث عن الحقيقة، وسط أجواء مشحونة بالصراعات العائلية والدرامية.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)



يمكنكم قراءة ... محمد رمضان يكشف تصالح ابنه مع الطفل المُعتدى عليه.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»