شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ابنتى دنيا بطمة فى ظهورهما الأخير معها بعد خروجها من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت الفنانة دنيا بطمة مع متابعيها بأكثر من إطلالة عقب خروجها من السجن مؤخراً، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام، آخرها بمشاركة بنتيها فى صورة خلال خاصية الاستورى كتبت عليها: "أميراتي".



دنيا بطمة

واعتادت دنيا بطمة على إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدر التريندات من وقت لآخر، وذلك بسبب اختلاف ملامحها دائما عما اشتهرت به فى بدايتها.

فبعد كل صور تنشرها من خلال حسابها على إنستجرام، تثير الجدل بسبب اختلاف ملامحها وهو ما يدفع كثيرين لسؤالها عن سبب هذا التغيير فى حين حملت تعليقات آخرين شعار "أصبحت شخص آخر" في إشارة إلى تغيرها بشكل كبير.