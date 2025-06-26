شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى بلوجر فى فيلم الحارس مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان أحمد الرافعى فى بطولة فيلم الحارس مع النجم هانى سلامة، والذى انطق تصويره مؤخرا، حيث يجسد الرافعى شخصية بلوجر خلال أحداث الفيلم الذى تم تصوير مشاهده الأولى فى العاصمة اللبنانية بيروت، والتى تعد جزءا كبيرا من الأحداث، ومقرر استئناف التصوير الشهر المقبل.

فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ويعود هانى سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بد غياب 14 عاماً عن السينما منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011.



كواليس فيلم الحارس

وفى سياق آخر ينتظر أحمد الرافعى طرح فيلم "أحمد وأحمد" يوم الأربعاء المقبل 2 يوليو، حيث يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.