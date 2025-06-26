شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يُنهى تسجيل الموسيقى التصويرية لمسرحية "أنا والملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفنان عصام كاريكا تسجيل الموسيقى التصويرية وألحان أغانى مسرحية "أنا والملك"، التى تُعد المسرحية التاسعة عشرة فى مسيرته التى يترك فيها بصمته الموسيقية المميزة.

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذى يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك، وهى من بطولة الفنانة لقاء الخميسى، دكتور فريد النقراشى، هدى هانى، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك وهى من إخراج محسن رزق.

يذكر أن كاريكا صنع موسيقى العديد من المسرحيات العربية البارزة، منها: "لوكاندة الأوباش" (2019)، و"طرائيعو" (2002)، و"تحسين وإخواته المجانين"، بالإضافة إلى ألحانه في مسرحيات أخرى مثل "مهمة صعبة" (ألحان وغناء) و"صباحو كدب" (ألحان).

ولم يقتصر إبداع كاريكا على المسرح، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث ألّف الموسيقى التصويرية لمسلسلات مثل "الرجل العنّاب" (2013)، و"ألف سلامة"، و"كان ياما كان: أرواح أليفة ج2"، و"كان ياما كان: إكرام الميت ج1".

كما قام بتلحين بعض الأغانى التي كانت ضمن عدد من الأفلام السنمائية منها "أغنية (وحياة أميرة) التي غناها محمد هنيدي ودنيا سمير غانم في فيلم (يانا يا خالتي) وكذلك أغنية (ياللي نسيت الغرام) التي غناها محمد سعد في فيلم (بوحة)، كما تعاون مع سعد في أغاني أفلام مثل (اللي بالي بالك) و(اللمبي) و(55 إسعاف)".

بالإضافة الى تعاونه مع كبار نجوم الوطن العربى في ألبوماتهم، والذى منهم عمرو دياب ومحمد منير وراغب علامة وحكيم ونانسى عجرم وديانا حداد وغيرهم.

يُذكر أن عصام كاريكا أحد أبرز الموسيقيين في المشهد الفني العربي، حيث يمتزج في أعماله بين الأصالة والحداثة، مما يجعل موسيقاه علامة فارقة في كل عمل يشارك فيه.