فيلمان ومسلسل لـ زينة في 2025.. هذه تفاصيل أعمالها الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - تعيش الفنانة زينة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما والدراما، حيث تطل على جمهورها بأكثر من وجه على مدار الشهور المقبلة من العام الجاري، حيث تُشارك في تجارب اجتماعية، وكوميدية، وحتى رومانسية، الأمر الذي سيجعلها في تحدٍّ كبير أمام تلك "الوجوه الفنية" المتنوعة.

زينة وأحمد عيد في "الشيطان شاطر"

أولى هذه الأفلام، والمرتقب طرحها خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، هو فيلم "الشيطان شاطر" الذي تُشارك زينة في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عيد، الذي يُجسد دور شيطان يقوم بالعديد من التصرفات غير المتوقعة وسط حيرة من باقي الشخصيات، ومع توالي الأحداث يلتقي مع زينة التي تلعب دور مذيعة شهيرة ومقدمة برامج على شاشات التلفزيون، فتبدأ صراعات بينهما في إطار من الكوميديا السوداء.

فيلم "الشيطان شاطر" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى.

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زينة مع "بنات الباشا"

كما انتهت الفنانة زينة، من تصوير فيلم "بنات الباشا" منذ أكتوبر الماضي، بينما لم يتحدد بعد موعد طرحه في السينمات، ويُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس أمنية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، فتدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

زينة ومحمد فراج معًا في مسلسل جديد

ومع المخرج ذاته، تتعاون زينة مع ماندو العدل في مسلسل جديد بعنوان "ورد وشوكولاتة" ويُشارك في بطولة العمل، محمد فراج، مريم الخشت وصفاء الطوخي، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع "يانغو بلاي".

وتدور أحداث مسلسل "ورد وشوكلاتة" على مدار 10 حلقات فقط، في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسية الممزوجة بالإثارة والتشويق، حيث إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، سبق وأحدثت جدلاً واسعاً، ومن المُقرر طرحه في الربع الأخير من العام الجاري.

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