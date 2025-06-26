متهم بالتعدي على أم أولاده.. استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله أمام النيابة العامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - قررت جهات التحقيق المختصة، استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أولاده الإعلامية مها الصغير، وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

كما أمرت جهات التحقيق بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة.

وتباشر نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ويتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

كما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب

وحررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضراً بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند؛ ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخراً انفصاله رسمياً عن الإعلامية مها الصغير، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين.

وقال السقا خلال المنشور: "الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

السقا: سبحان مقلب القلوب ومبدلها

وتابع السقا: "ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها. شكراً".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان؛ ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".

أحمد السقا يعلن الطلاق -الصورة من حسابه على الفيس بوك

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مها الصغير نفت حدوث الطلاق

وكانت مها الصغير قد نفت أنباء طلاقها عن النجم أحمد السقا في يناير الماضي، خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك.

نشرت مها الصغير زوجة السقا، صورة عائلية تجمعها مع زوجها وأبنائهما، وأرفقتها بتعليق قائلة: "اتقوا الله فينا، لو عندنا حاجة هنطلع نقولها إحنا بنفسنا للناس. بطلوا تعملوا ترندات على حساب الناس"؛ لتنفي بذلك شائعة طلاقها.

ووجهت رسالة إلى كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أتمنى من الجميع ألَّا يروِّج أحدٌ تصريحات على لساني لم أتفوَّه بها، أو يتوقع أو يستنتج، بطلوا تعملوا تريندات على حساب حياة الناس الشخصية".

كما نشرت من خلال خاصية الـ"ستوري" عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، منشوراً يحتوي على: "سيُقال عنك ما ليس فيك، وسيُقال لك ما لا تحب، وأنك فعلت ما لم تفعل، ولن تجد مَن يدفع عنك الأذى؛ فلا تبتئس".

وتزوج أحمد السقا من مها الصغير، ابنة خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، وهي إحدى صديقات أخته فاطمة، في 17 من نوفمبر 1999. وأنجبا ولدين هما "ياسين" و"حمزة"، وبنت اسمها "نادية".

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