هل انتهى خلاف عمرو دياب مع ابنته نور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 07:23 مساءً - تصدرت نور عمرو دياب ترند مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما ظهرت في العرض الخاص لفيلم "في عز الظهر"، وفاجأت الحضور بإتقانها للغة العربية رغم إقامتها منذ سنوات في لندن، وأكد الصحفيون والمراسلون الموجودون في المكان أن ذلك يرجع كونها ابنه الهضبة عمرو دياب.

خلاف عمرو دياب وابنته نور

صدمت نور الجميع بردها بشكل قاطع وقالت "أنا بنت شيرين " مش عمرو دياب، ليخمن الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا هذا المقطع أن علاقتها بوالدها متوترة، خاصة وأنها لا تتحدث عنه مثل والدتها، بالإضافة إلى عدم ظهورهما معًا منذ فترة طويلة على عكس باقي إخوتها.

استغلت نور فرصة استعداد والدها لطرح أحدث ألبوماته "ابتدينا"، ونشرت المقطع الترويجي للألبوم عبر ستوري حسابها الشخصي على إنستغرام، وكتبت تعليقًا بسيطًا كشف عن حبها لوالدها واكتفت بكلمة "أحبك".

نور عمرو دياب تهنىء والدها بالألبوم الجديد- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام



تم تداول هذه الصورة بشكل كبير، وأشاد الجمهور بتصرف نور الذي يدل على أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية من خلافات بينهما مجرد شائعات وأن علاقتها بوالدها ما زالت قائمة ومستقرة.

الجدير بالذكر أن نور عمرو دياب واجهت أنباء تفيد ارتباطها بمدرب الرقص نور رشدي، وذلك بعد ظهورهما في عدد من المقاطع المصورة وهما يرقصان، لكن والدتها الفنانة شيرين رضا أكدت أن ما يجمعهما هو تجمع فني، خاصةً وأن ابنتها نور أصبحت تمتلك مدرسة رقص.

ألبوم عمرو دياب الجديد

الجدير بالذكر أن عمرو دياب روج لأحدث أغانيه المنتظرة والتي تأتي باسم "ابتدينا" وذلك كأولى أغاني ألبوم صيف 2025، والمرتقب ‏طرحه الفترة المقبلة وذلك من خلال نشر البرومو الدعائي للأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.‏

يتعاون عمرو دياب في هذا الألبوم مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ‏منهم أسماء سبق وتعاون معها كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء ‏الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.‏

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