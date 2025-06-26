إتصال إيلون ماسك بالرئيس جوزف عون مؤشر يدعو الى التفاؤل؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية خبراً مفاده أن الرئيس جوزيف عون تلقى إتصالاً من الرئيس التنفيذي لمجموعة "تسلا" و"سبايس إكس" ومنصة "إيكس" وأبدى رغبته بأن تكون شركاته حاضرة في لبنان. الرئيس جوزيف عون رحّب بالفكرة، مؤكّدًا استعداد الدولة لتقديم التسهيلات ضمن القوانين، ودعا إيلون ماسك لزيارة بيروت، وشكر الأخير الرئيس عون على الدعوة، واعدًا بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.

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