شقيقة كلودين صعب تحتفل بتخرج إبنتها وهذا ما يميز إسم إبنها

ميرنا وليد - بيروت - تخرجت إبنة شقيقة كلودين صعب ميا صعب مع مرتبة الشرف من جامعة LAU ونشرت والدتها غابرييلا صعب صورها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مع زوجها ميشال صعب وأولادها ميشال ومارك. وكان ملفتاً إختيار الشابة ميا ووالدتها غابرييلا فساتين باللون الأبيض. يذكر أن هناك قاسماً مشتركاً بين كلودين صعب وشقيقتها غابرييلا ويتعلق يالأسماء: المصمم العالمي إيلي صعب أطلق على إبنه إسم إيلي وميشال صعب زوج غابرييلا أطلق على إبنه إسم ميشال. وإيلي صعب الإبن أطلق أيضاً على إبنه إسم إيلي صعب.

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