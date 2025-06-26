زها حديد مهندسة متمردة وتصاميمها ثورة معمارية

ميرنا وليد - بيروت - ولدت زها حديد في 31 تشرين الأول 1950 في بغداد، وهي مهندسة معمارية وفنانة تشكيلية وابنة أحد الصناعيين الأثرياء.

بعد إنجاز دراستها في مدرسة داخلية في المملكة المتحدة وسويسرا، غادرت إلى بيروت لدراسة الرياضيات في الجامعة الأميركية قبل أن تلتحق بالجمعية المعمارية في لندن، وتنال منها إجازة عام 1977، وأصبحت لاحقا مدرّسة في الجمعية.

وهناك التقت ريم كولهاس وإيليا زنغليس، وهما اثنان من أساتذتها. وبعد أن لاحظا موهبتها، أصبحت عام 1977 تلميذتهما وطلبا منها أن تصبح شريكتهما في مكتبهما للعمارة الحضارية في روتردام بعد تخرجها.

أبرز التصاميم التي حملت توقيعها:

-مبنى معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت

-مركز روزنتال للفن المعاصر في الولايات المتحدة الأميركية

-متحف ريفرسايد في اسكتلندا

-جسر الشيخ زايد في أبو ظبي

-دونج دايمون في سيول.