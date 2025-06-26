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ركين سعد تتعاقد على بطولة مسلسل قتل اختيارى والعرض فى الأوف سيزون

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الخميس، 26 يونيو 2025 08:00 م

تعاقدت الفنانة الأردنية ركين سعد على بطولة مسلسل "قتل اختيارى" تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة Phenomena، ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة لعرضه ضمن أعمال الأوف سيزون على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل قتل اختيارى كان من مقرر أن تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضى، إلا أن العمل تم تأجيله، لتعود تحضيراته مرة أخرى مع مدّ حلقاته لتكون 30 والتعاقد مع ركين سعد وعرضه في الأوف سيزون.

وكان آخر أعمال ركين سعد فى الدراما المصرية مسلسل "موعد مع الماضي" الذى تم عرضه فى ديسمبر 2024، على منصة نتفلكس، والعمل من تأليف محمد المصرى وإخراج السدير مسعود، وشاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة صبا مبارك.

 

ركين سعد ظهرت أيضاً كضيف شرف خلال مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2024، وشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

 

الفنانة ركين سعد
الفنانة ركين سعد

 

ركين سعد
ركين سعد

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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