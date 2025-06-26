لبلبة وعادل إمام… ماذا وراء الصّورة الّتي ضجّت بها مواقع التّواصل؟

نفت الممثّلة المصريّة لبلبة بشكل قاطع صحّة الصّورة الّتي تمّ تداولها مؤخّرًا عبر مواقع التّواصل الّتي تجمعها بالزّعيم عادل إمام، مؤكّدة أنّها صورة مُفبركة لا تمتّ للواقع بصلة.

وأوضحت لبلبة، أنّها موجودة حاليًّا في الفيوم لتصوير مشاهدها في فيلمها الجديد، بالتّالي لم تلتقِ بالممثّل عادل إمام منذ فترة.

كما أعربت في تصريح “للقاهرة ٢٤”، عن استيائها من استخدام تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ في تزييف الصّور، معتبرة أنّ هذا الأمر أصبح مقلقًا وخطيرًا.

كما أشارت إلى أنّ ملامح الوجه الظاهرة في الصّورة المتداولة، لا تشبهها ولا تشبه عادل إمام، قائلةً:” عيب والله العظيم.. الصّورة مركّبة بطريقة سيّئة”.

من ناحية أخرى، تواصل لبلبة حاليًّا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد “بروفة فرح” إلى جانب الممثّلة نيللي كريم وآخرين.