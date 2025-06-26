سارة الودعاني: "هذا أغرب موقف حصل معي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني عن أغرب موقف حصل معها، قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "أغرب موقف! نطلع ومعي عيالي، وسكرة مسجّلة في السيستم حق الغرف مع الناني حقت سليمان، قالوا لا ما نطلعك معاها! أقولهم أنا أمها! قالوا لا، إلا الناني توقّع موافقة إنها تسمح لك تاخذين البنت".



على صعيد آخر تحدثت سارة الودعاني عن سفرها واعتبار ابنها رضيعا في الذهاب، و طفلا في العودة، قائلة: "سليمان ولدي عمر سنة و 11 شهر الذهاب رضيع والعودة طفل لأنه يصير فوق السنتين، ومكتب الحجوزات قالي لا لازم تححزين له ذهاب وعودة طفل ويعطونه كرسي جينا الطيارة وقالوا لا هذا رضيع، تخيلوا دافعه فوق الـ 32 الف عيو يعطوني الكرسي".

