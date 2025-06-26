ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمال بحضور والدها أول كتاب للأطفال بعنوان "لولو وبلو" Lulu and Blu يروي

قصة لبوة صغيرة تدعى لولو تشعر بالوحدة الى أن تلتقي بـ بلو السمكة وتنشأ بينهما علاقة صداقة. حرصت رزان على وجود الرسوم في الكتاب والتي شكلت إضافة مميزة.

ويالنسبة لـ رزان الكتاب عمل أدبي يتناول الإختلاف والإندماج وهو متوفر باللغتين الأنكليزية والعربية.

الخبر غير متوقع والخطوة الجديدة التي قامت بها رزان خارج الشاشة تبرز موهبة جديدة تتمتع بها وبدأتها مع الصغار بكتاب هادف.

كانت هذه تفاصيل خبر رزان جمال تخوض تجربة جديدة هادفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.