تيا موري تتحدث عن كيفية التغلب على الشعور بالألم بعد الطلاق

تياموري تؤكد أن كل إنسان عليه أن يمنح نفسه مساحة من الحزن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 يونيو 2025 10:27 مساءً - تحدثت الفنانة الأمريكيةبطلة مسلسل "Sister Sister" عن تجربتها الخاصة في التعامل مع التحديات والأزمات التي عاشتها عقب، كما قدمت عدداً من النصائح المُلهمة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.وخلال مُقابلة لها مع "People" تحدثت الفنانةعن شعورها بألم وصفته بـ"الممزق" عقب الطلاق وظل يرافقها طوال فترة انفصالها عن زوجها كوري هاردريكت بعد أن استمر زواجهما لمدة 14 عاماً، وكان قد تم الإعلان عن انفصالهما في أكتوبر 2022.يُمكنكم قراءة:وقالت الفنانة تيا موري إنها عقب انفصالها قررت التركيز على الشفاء الذاتي، وذلك من خلال التواصل مع نفسها وممارسة التأمل والاعتماد على دعم أصدقائها وأسرتها، كما أوضحت بأن السماح بالشعور بالألم يُعَدُّ جزءاً مهماً من عملية التعافي.وأوضحت الفنانة تيا موري خلال حديثها بأن كل إنسان عليه أن يمنح نفسه مساحة للحزن لكن لا يدع ذلك يعرقل نموه الذاتي، مؤكدة أن التركيز على سلامتها النفسية ساعدها على استعادة توازنها واستكمال حياتها بحيوية، وتسعى لأن تكون مُلهمة لجمورها من خلال سرد رحلتها نحو القوة والتجدد.يُذكر أن مسلسل "Sister Sister" يُعَدُّ من أنجح الأعمال الفنية التي شاركت ببطولتها الفنانة الأمريكية تيا موري، ويُعَدُّ من أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية، وتم عرضه على مدار 6 مواسم منذ عام 1994 وحتى عام 1999.وعلى مدار مسيرتها الفنية شاركت بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية التي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وعلى مستوى السينما شاركت ببطولة 7 أفلام سينمائية على مدار 16 عاماً.

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