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مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور)

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  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 1/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 2/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 3/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 4/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 5/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 6/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 7/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 8/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 9/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 10/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 11/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 12/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 13/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 14/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 15/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 16/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 17/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 18/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 19/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 20/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 21/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 22/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 23/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 24/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 25/26
  • مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور) 26/26

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القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الخميس، 26 يونيو 2025 09:50 م

توافد على عزاء الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم والد الفنان تامر عبد المنعم، كل من النجم لؤى وهاني رمزى ومحمد رياض ومراد مكرم ومنير مكرم والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعلي الحجار وأبو الليف ومصطفى شوقي وأحمد جوهر.

وحرص كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وخالد جلال ولبلبة والمخرج أشرف فايق وخالد البلشي نقيب الصحفيين، الفنانة زينة وخالد سرحان وعماد زيادة والإعلامى محمود سعد، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بمسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.

احمد موسي وتامر عبد المنعم
احمد موسي وتامر عبد المنعم

 

الاعلامى محمود سعد
الاعلامى محمود سعد

 

الاعلامي محمود سعد
الاعلامي محمود سعد

 

الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم
الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم

 

الفنان محمود قابيل
الفنان محمود قابيل

 

الفنان مراد مكرم
الفنان مراد مكرم

 

الفنانة لبلبة
الفنانة لبلبة

 

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

 

النجمة زينة
النجمة زينة

 

تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده
تامر عبد المنعم يتلقى عزاء والده

 

حسام حسني وأحمد موسي
حسام حسني وأحمد موسي

 

حمد رزق ومحمد أنور السادات
حمد رزق ومحمد أنور السادات

 

خالد البلشي نقيب الصحفيين
خالد البلشي نقيب الصحفيين

 

خالد سرحان وعماد زيادة
خالد سرحان وعماد زيادة

 

دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة
دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفنان عماد زيادة

 

دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد
دكتور مصطفي الفقى ومحمود سعد

 

زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم
زينة فى عزاء والد تامر عبد المنعم

 

عزاء الكاتب محمد عبد المنعم
عزاء الكاتب محمد عبد المنعم

 

عزاء والد تامر عبد المنعم
عزاء والد تامر عبد المنعم

 

لبلبة
لبلبة

 

مادلين طبر
مادلين طبر

 

مراد مكرم
مراد مكرم

 

منير مكرم
منير مكرم

 

هاني رمزي
هاني رمزي

 

وزير الثقافة يعزى تامر عبد المنعم فى والده
وزير الثقافة يعزى تامر عبد المنعم فى والده

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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