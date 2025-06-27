شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى تنتهى من تصوير فيلم صقر وكناريا منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الفنانة الشابة يارا السكرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها فى أحداث فيلم صقر وكناريا مع النجمين محمد إمام وشيكو، والذى تخوض به أولى تجاربها السينمائية، ومن المقرر أن تنتهى يارا من دورها فى الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل.

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث فيلم صقر وكناريا دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل فاشون ديزاينار، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوى وعدد آخر من الفانين وضيوف الشرف أبرزهم دياب ونسرين أمين ومحمود عبد المغنى.

وكانت يارا السكرى قد بدأت مشوارها فى التمثيل بمشاركتها فى مسلسل "فهد البطل" مع النجم أحمد العوضى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وكشفت لـ"الخليج 365" أنها أجلت تجربة التمثيل طوال السنوات القليلة الماضية، رغم تلقيها أكثر من عرض.

وأوضحت ياسر السكرى أنها كانت مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة وشعرت أن الوقت المناسب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها بخوض التجربة هذا العام وكانت على وشك الاتفاق على عمل جديد لكنها وجدت صناع فهد البطل يتصلون بها ويعرضون عليها دور آسيا التمساح.

مسلسل فهد البطل من بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمى، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.