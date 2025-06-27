شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف لـ منى الشاذلى أسباب مشاركتها بفيلم Happy Birthday والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللي كريم عن أسباب حماسها للمشاركة في فيلم Happy Birthday الذي أخرجته سارة جوهر، مشيرة إلى أن الفكرة لامست قلبها منذ اللحظة الأولى، وأن الفيلم أعاد إليها المعنى النقي للسينما والصدق الفني.

وقالت نيللي كريم، فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة ON: "من أول سطر في السيناريو، شعرت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا العمل، لم أحتج لمعرفة تفاصيل كثيرة، فقط فكرة الفيلم كانت كافية لأقول: يلا نصور امتى؟"، وتابعت: "مشروع زي ده بيشدّك كمجمل، مش لمجرد دور معين، عشان كده وافقت فورًا".

وأضافت نيللي كريم: "الفيلم مكتوب بحرفية، وكل شخصية فيه بطلة، لو شلنا أي شخصية، الفيلم كله يهتز، وده معناه إن كل تفصيله محسوبة ومحسوسة."

وأشادت نيللي كريم بالمخرجة سارة جوهر ودورها المحوري في توجيه الطفلة "ضحى"، بطلة الفيلم، قائلة: "سارة كانت موجودة بروحها وجسدها في كل لحظة مع توحة، كانت بتعيش معاها المشاعر وتوصل لها الإحساس بعناية، وده اللي خلّى أداء ضحى صادق جدًا".

وأكدت نيللي أن علاقتها القديمة بالمخرج محمد دياب والمخرجة سارة جوهر، والتي بدأت منذ فيلم 678، جعلت ثقتها في المشروع أكبر، مضيفة: "سارة مش بس مخرجة، هي كمان صاحبة روح حساسة، وموجودة دايمًا في كواليس كل مشروعات محمد دياب، كنت دايمًا أقول لها: امتى هتخرجي؟ ولما قررت، قلت لها فورًا: أنا معاكي".

وأوضحت نيللي أنها استمتعت بمتابعة تصوير الفيلم من خلف الكاميرا، مشيرة إلى شغفها الكبير بالإخراج، وقالت: "أنا عندي تِركة حب للإخراج، وكنت بحب أقعد أتابع المشاهد وأشارك بالرأي، ومحمد وسارة كانوا بيتقبلوا ده بروح جميلة لأنهم عارفين نيتي".

وذكرت نيللي كريم، أن Happy Birthday هو أحد أقرب الأفلام إلى قلبها، مشيرة إلى أنها كانت تعتبره مشروعًا شخصيًا بكل ما فيه، من الإخراج وحتى الأداء والإنتاج.