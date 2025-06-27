ميرنا وليد - بيروت - كان جورج وأمل كلوني على لائحة المدعوين الى قصر باكنغهام في 25 يونيو للاحتفال بالفائزين بجوائز الملك ترست 2025. والتُقطت صورة للملك تشارلز الثالث يتبادل الضحك مع الزوجين كلوني خلال حفل الاستقبال، كما انضموا إلى الملك لالتقاط صورة جماعية مع الفائزين وغيرهم من الداعمين. لم تكن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها جورج وأمل كلوني مع الملك تشارلز في المقر الملكي. فقد سبق أن حضرا حفل عشاء في مارس 2019 في قصر باكنغهام للاحتفال بالمؤسسة الخيرية نفسها - عندما كانت تُعرف باسم ”برينسز ترست“ قبل أن يصبح تشارلز ملكاً. وهناك أيضاً شوهد الثلاثي وهم يتحدثون ويبتسمون وهم يرتدون ملابس سهرة رسمية، حيث ارتدى كل من تشارلز وجورج ربطة عنق سوداء بينما ارتدت أمل فستاناً أبيض.

كانت هذه تفاصيل خبر الإبتسامة على الوجوه خلال لقاء جورج وأمل كلوني مع الملك تشارلز الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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