الملكة رانيا تلبي الدعوة لحضور هذه المناسبة في إيطاليا

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ميرنا وليد - بيروت - وصلت الملكة رانيا الى مدينة البندقية الإيطالية بإطلالة سوداء لتنضم الى بقية الضيوف الذين سيحضرون حفل الزفاف المنتظر ووصل أيضاً أوبرا وينفري وجايل كينج وتوم برادي وأورلاندو بلوم وبريان غرايزر وكيم وكلوي كارداشيان وكريس جينر وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.
رافق الملكة في رحلتها ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة مع ابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين. وقد ظهرا على رصيف الميناء بعد وقت قصير من مغادرة الملكة رانيا.
بالرغم من أن تفاصيل الزفاف ظلت طي الكتمان، إلا أن وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن احتفالهما الذي سيستمر لعدة أيام سيبدأ في البندقية ابتداءً من 24 يونيو/حزيران. وعلى الرغم من السرية، فقد توقع أقرب المقربين لهما أن يكون الاحتفال أي شيء سوى حفل زفاف عادي. قال شقيق سانشيز الأكبر، بول سانشيز، لموقع TMZ في مارس 2025: ”أعتقد أنه سيكون مثل زفاف الأميرة ديانا“. "سيكون حدثاً مذهلاً. سيكون مليئاً بالنجوم وممتعاً."
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