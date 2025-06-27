شكرا لقرائتكم خبر عن مكون من 10 أغنيات.. محمد حماقى يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم محمد حماقى اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، والذى لم يستقر على اسم له حتى الآن، حيث قرر حماقى طرحه فى صيف 2025، وسيكون مكون من 10 أغنيات كاملة، حيث انتهى من مرحلة الماسترينج النهائية للألبوم، ويتعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، وغيرهم، كما أن الألبوم يحمل طابعاً متنوعاً ويضم مجموعة من الأغانى المتجددة.

من المنتظر طرح الألبوم بنظام السنجل أى إصدار كل أغنية بشكل منفصل ومنتظم خلال شهرى يوليو وأغسطس، بدلاً من طرح الألبوم دفعة واحدة.

سبق وأن أصدر حماقي عدداً من الأغنيات المستقلة من الألبوم، مثل "واكلة الجو" (من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي) و"صدمة" و"شاغل عيون الناس" و"بناقص" التي حظيت بتفاعل كبير عبر يوتيوب والمنصات

وأحيا محمد حماقى مؤخرا حفلا كبيرا في مهرجان موازين وسط حضور أكثر من 100 الف متفرج، قدم فيها العديد من أغانيه المتنوعة، ومنها احلى حاجة فيكى، و زيها مين" و"لا مالامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا" و"لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، بالإضافة إلى بعض أغانى ألبومه الأخير "هو الأساس".