شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفالية ذكرى 30 يونيو بدار الأوبرا بحضور الشاعر عبد الله حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية فنية تحمل شعار ليلة فى حب مصر احتفالا بذكرى 30 يونيو، يحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتستضيف الاحتفالية الشاعر عبد الله حسن ويشارك بها نخبة من نجوم الغناء العربى بالأوبرا هم أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير ، أحمد سعيد ، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف وليد، أحمد عفت، يحيى عبد الحليم وذلك فى التاسعة مساء الاثنين 30 يونيو على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية التى عبرت عن المشاعر الوطنية لشعب مصر فى فاصلين يبدأ الأول بقصيدة بحب مصر يلقيها الشاعر عبد الله حسن، يليها يا نسمة الحرية، بالسلام إحنا ابتدينا، الله يا بلادنا، يا أغلى اسم فى الوجود، أحلف بسماها، نشيد الجامعة وأوبريت الأرض الطيبة.

ويستهل الفاصل الثانى بعرض مقطع مصور لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التى جسدت إرادة الشعب منذ 12 عاما يعقبه أوبريت الجيل الصاعد، سلمولى على مصر، النجمة مالت على القمر، حبايب مصر ، عاش اللى قال ، مصر هى أمى ، ياللى عاش حبك يعلم، قصيد الوحدة الوطنية وأوبريت الوطن الأكبر.