أناقة بلمسة عصرية.. هكذا تنسقين البرمودا

ميرنا وليد - بيروت - يعود البرمودا الفضفاض هذا الصيف كقطعة أساسية في الإطلالات العصرية، بفضل قصاته المريحة وتنوع ألوانه التي تناسب مختلف الأذواق. اعتمديه لتضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة والبساطة. أبرز تصاميم البرمودا لهذا الموسم:

الذهبي المات: برمودا يصل إلى الركبة بتصميم مريح، مثالي للإطلالات اليومية عند تنسيقه مع قميص واسع وحذاء مسطح.

الرمادي اللامع: برمودا مستقيم أسفل الركبة، يبرز مفاتن الجسم بتناسق أنيق مع كروب توب ضيق.

البيج بثنيات: تصميم من الكريب يتميز بثنيات خلفية، مناسب للإطلالات الكاجوال مع توب واسعة.

الزيتي الداكن: بقصة خصر عالي من دار Carlota Barrera، مثالي للقصيرات مع قميص أبيض وصندل شفاف.

المربعات الملونة: تصميم كلاسيكي عصري بتدرجات الأسود والزهري من CHANEL، نسّقيه مع جيليه وتوبات مقلمة لإطلالة جريئة.

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