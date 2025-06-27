مياه كبريتية حارّة في شمال لبنان وهذه معلومات عنها

ميرنا وليد - بيروت - في عكار شمال لبنان وبالتحديد في السماقية يوجد بئر مياه كبريتية حارة مفيدة لعلاج أمراض البشرة والجلد والشعر .
تم إكتشاف البئر في السماقية مطلع السبعينات القرن الماضي خلال التنقيب عن النفط في سهل عكار وحين وجدوه تبين أن الماء غزيرة وتضخ بقوة 10 إنش وأصبح الناس يقصدونها بعد الإطلاع على فوائدها للإستحمام فيها وفوق البئر يوجد كوخ حجري.
عام 1973 قررت وزارة السياحة اللبنانية إستحداث مشروع سياحي في المكا عند شاطىء العرية وقامت بمد قساطل المياه الدافئة الى برك السباحة التي يقصدها الناس من كل المناطق.
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