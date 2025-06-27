شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد العزيز صديقة أسماء جلال وزوجة حاتم صلاح فى السلم والثعبان والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة هبة عبد العزيز تصوير مشاهدها في فيلم السلم والثعبان – لعب عيال مع المخرج طارق العريان، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من تصويره وجاهزيته للعرض، وتجسد هبة خلال أحداث الفيلم دور صديقة أسماء جلال وزوجة حاتم صلاح الذى يظهور بشخصية صديق عمرو يوسف.

فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصرى، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، والعمل يعد الجزء الثانى من الفيلم الأول الذى تم عرضه عام 2001 وقام ببطولته النجم هانى سلامة.

وفي سياق متصل تُصور هبة عبد العزيز حالياً دورها فى مسلسل "ابن النصابة" مع الفنانة كندة علوش، وتجسد خلال أحداثه شخصية جارتها في العمارة السكنية التي تقطن فيها، ويشارك فى بطولة العمل إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب، ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب

تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.

وتنتظر هبة عبد العزيز استئناف تصوير فيلم "الحارس" الذى تشارك فى بطولته مع هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى.