كعكة زفاف جيف بيزوس الأغلى في التاريخ... وتكلفة الحفل ستصدمكم!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر حصرية لموقع DailyMail أن الطاهي الفرنسي الشهير في عالم الحلويات، سيدريك غوليه، يتولى مهمة إعداد واحدة من أغلى كعكات الزفاف على الإطلاق، وذلك لحفل زفاف مؤسس أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته لورين سانشيز، المقرر إقامته في مدينة البندقية نهاية هذا الأسبوع.

ويُعرف غوليه، البالغ من العمر 39 عامًا، بإبداعاته الفنية في صناعة الحلويات، والتي تعتمد تقنية الخداع البصري (trompe-l'oeil)، حيث يصنع حلوياته لتبدو كأنها فواكه طازجة أو زهور، ما أكسبه شهرة عالمية وجمهورًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت علاقة سانشيز، 55 عامًا، بإبداعات غوليه خلال زيارتها إلى باريس في مايو الماضي ضمن احتفالات توديع العزوبية، حيث استمتعت بجلسة شاي فاخرة في فندق لو موريس الشهير برفقة صديقاتها من نجمات الصف الأول مثل كيم كارداشيان وكاتي بيري. يُذكر أن غوليه يشغل منصب رئيس الطهاة للحلويات في الفندق منذ عام 2012.

وبحسب المصادر، فقد أمضى غوليه أسابيع في تصميم كعكة الزفاف التي ستُعرض للمرة الأولى خلال حفل الاستقبال الذي سيقام في جزيرة سان جيوفاني إيفانجيليستا، وسط أجواء من السرية التامة، ضمن مراسم يُتوقع أن تتجاوز تكلفتها 20 مليون دولار.

وقد تم الكشف عن مشاركة غوليه في المناسبة بعد أن ظهر اسمه على لوحة دليل سياحي في مطار المدينة أثناء استقبال الضيوف القادمين إلى البندقية، ما أثار التكهنات حول دوره في الحدث.

وقال أحد كبار موظفي فندق لو موريس إن سانشيز وصديقاتها أبدين إعجابًا شديدًا بإبداعات غوليه، واصفات حلوياته بأنها "رائعة ولا تُقاوم"، الأمر الذي يُرجح أنه ساهم في اختيار الطاهي الفرنسي ليكون جزءًا من هذا الحدث العالمي البارز.