"شتم" بالإسبانية.. لحظة محرجة لـ سيلينا غوميز أمام الكاميرا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز لحظة طريفة أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث ظهرت وهي تحاول جاهدة تذكر كلمة سبّة (شتم) بالإسبانية.



في المقطع الذي أثار ضحك المتابعين، بدت سيلينا مترددة ومتعثرة في استعادة الكلمة المناسبة، مما أضفى جواً من المرح والعفوية على اللقاء.

تحدثت سيلينا خلال اللقاء عن علاقاتها بالثقافة اللاتينية واللغة الإسبانية، مشيرة إلى أنها تحاول دائمًا تحسين مهاراتها اللغوية رغم التحديات.

المقطع لاقى تفاعلاً واسعًا عبر وسائل التواصل، حيث أعجب الجمهور بعفوية النجمة وطرافتها في مواجهة تلك اللحظة المحرجة، مؤكدين أن الأمر يعكس جانبًا بشريًا وطبيعيًا بعيدًا عن النجومية.

سيلينا، التي تربطها أصول لاتينية بعائلتها، لطالما أبدت اهتمامًا خاصًا بلغتها الثانية، إلا أن هذه اللحظة الطريفة كانت تذكيرًا بأنها مثل الجميع، تواجه صعوبات بسيطة أحيانًا في التعبير.