كندة علوش تؤجل تصوير فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي

مصطفى شعبان يعود للسينما بعد غياب 15 سنة

"ابن النصابة" سبب تأجيل تصوير فيلم مصطفى شعبان

https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"حكيم باشا" آخر أعمال مصطفى شعبان

View this post on Instagram A post shared by Mostafa Shaban (@mostafashaban)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 10:19 صباحاً - قرر صُناع فيلم "" بطولة الفنانوالفنانة اللبنانية، تأجيل تصوير أول مشاهد العمل، بسبب انشغال مخرجه أحمد عبد الوهاب بتصوير مسلسل "" من بطولة الفنانةوالذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه أواخر شهر يوليو المقبل.مصطفى شعبان يعود بفيلم "" إلى السينما بعد غياب طويل دام 15 عاماً تقريباً، وتحديداً منذ بطولة فيلم "" الذي عُرض عام 2010، وطوال سنوات الغياب، حاول شعبان أكثر من مرة العودة للسينما ولكن المشاريع التي تعاقد عليها لم تكتمل، حتى تعاقد على "مملكة" بمشاركة هيفاء وهبي، محمد أنور، عمرو عبد الجليل، والعمل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.المخرجبدأ تصوير الجزء الأول من مسلسل "" المكوّن من 10 حلقات ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش كلُ من: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.قد تحب قراءة.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانتدور أحداث مسلسل "" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.فيما شاركفي موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "حكيم باشا"، وشارك في بطولته كلّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.اطلعى على.. الخليج 365 تحصد المركز الأول عربياً والثالث عالمياً من حيث التأثير والانتشار وفق تقرير Launchmetrics لمهرجان كان السينمائي 2025دارت أحداثفي إطار صعيدي؛ حيث حكيم الذي يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم في الوقت الذي يوصي عمه بإدارة حكيم للأملاك بالكامل وعدم إعطاء أبنائه ميراثهم،؛ ليشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».