رامي رضوان يحسم نبأ انفصاله عن دنيا سمير غانم

ردّ الإعلاميّ المصريّ رامي رضوان بحزمٍ على الشّائعات المتداولة مؤخّرًا حول انفصاله عن زوجته الممثّلة دنيا سمير غانم، مؤكّدًا أنّها مجرّد أكاذيب لا أساس لها من الصّحّة، واصفًا ما يتِمّ تداوله بـ”المحتوى الرّديء” الّذي يسعى مروّجوه إلى جذب الانتباه بأيّة وسيلة.

في هذا السّياق كتب رامي، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على إنستغرام : “جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا أيّة قيمة لصفحات رخيصة ورديئة، يلهث القائمون عليها خلف الشّهرة بترويج الأكاذيب، أشفق على خفّة عقولهم وقدراتهم وإمكاناتهم الّتي لا تؤهّلهم لتقديم محتوًى له أيّة قيمة”.

نذكر أنّ رامي ودنيا، ما زالا يحتفظان بجميع صورهما معًا عبر جميع صفحاتهما على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، رغم أنّ رامي، شارك مؤخّرًا بإحدى المناسبات الاجتماعيّة، دون أن ترافقه دينا، ممّا جعل إشاعة انفصالهما تنتشر كالنّار في الهشيم.

كما يأتي توضيح رامي، بالتّزامن مع قُرب موعد عرض فيلم زوجته الجديد “روكي الغلابة”، في دور العرض السّينمائيّة في الثّلاثين من تموز/يوليو المقبل.

تعود دنيا من خلال الفيلم إلى شاشة السّينما بدور مختلف، إذ تمثّل شخصيّة “حارسة شخصيّة”، للممثّل محمّد ممدوح، ثمّ تتطوّر العلاقة بينهما لتتحوّل إلى قصّة حبّ عبر مواقف طريفة وكوميديّة.

يشارك في بطولة الفيلم كلّ من بيومي فؤاد ومحمّد ممدوح ونخبة من الممثّلين وهو من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجنديّ وإنتاج محمّد أحمد السّبكي.

وتأتي مشاركة دنيا، في هذا الفيلم بعد النّجاح الكبير الذي حقّقته في مسلسل “عايشة الدّور”، خلال شهر رمضان المبارك الفائت.