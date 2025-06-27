شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الحرير يجمع كريم محمود عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمى للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم كريم محمود عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى فى مسلسله الجديد مملكة الحرير، المقرر عرضه يوم 29 يونيو الجارى للمرة الخامسة خلال مشواره الفنى، حيث تعاون معه من قبل فى 4 أعمال فنية حققت نجاحا كبيرا سواء على مستوى السينما أو الدراما.

موسى

بدأ التعاون بين كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي في فيلم موسى، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولة العمل أيضا أسماء أبو اليزيد التي تتعاون معهما في مملكة الحرير، إلى جانب كل من: إياد نصار، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين، وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

فيلم من أجل زيكو

وفي عام 2022 تجدد التعاون بينهما في فيلم "من أجل زيكو" وشارك في بطولته كل من منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، دياب، سمر مرسى، محمد ثروت، سليمان عيد، هبة عبد العزيز وليلى عز العرب وكارولين عزمى وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

فيلم شلبى

كما تجدد التعاون بينهما فى العام التالى 2023، في فيلم شلبي، وشارك في بطولته أيضا: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمى.

بيت الروبى

إلى جانب مشاركة كريم محمود عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمي في فيلم بيت الروبي عام 2024، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، بطولة النجم كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع.

مملكة الحرير

ويسجل مسلسل مملكة الحرير التعاون الخامس بينهما، والأول دراميا، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.